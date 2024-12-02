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Anayasa Mahkemesi'nden 10 Siyasi Parti Hakkında Mali Denetim Kararı

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Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partiye ait 2022 yılı mali denetim sonuçlarını yayımladı ve bazı partilerin hesaplarının denetiminde yetersizlikler tespit edildi. Parti sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin, 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre; İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi, Tuğra Partisinin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, 2022 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını oybirliğiyle kararlaştırdı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
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