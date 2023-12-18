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Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çalışma Hayatında Ayrımcılık Yasağı Çalıştayı

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde, 'Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çalışma Hayatında Ayrımcılık Yasağı Çalıştayı' yapıldı. Çalıştayda, çalışma hayatında ayrımcılık sorununun önemi vurgulandı ve çözüm önerileri tartışıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde, "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Çalışma Hayatında Ayrımcılık Yasağı Çalıştayı" yapıldı.

TİHEK Başkanı Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, çalışma hayatında ayrımcılığın, dünyada salgına dönüşen ayrımcılık sorununun önemli konularından biri olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında çalışma alanına ilişkin hazırlanan bazı raporlara değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Özellikle istihdam ve sosyal politika alanında kadın katılımının sürekli bir biçimde düşük düzeyde seyrettiği, bu noktada ciddi ayrımcılık durumunun ortaya çıktığını görebiliyoruz. Sadece cinsiyet temelinde ayrımcılık noktasında bir sorunla karşı karşıya değiliz. Genç ve yaşlı kişilerin de iş yaşamında olumlu ya da olumsuz çeşitli damgalamalara maruz kaldığını görüyoruz. Özellikle yaşlılar açısından baktığımızda, burada yapılan 'teknolojik yetersizlik' veya 'yaşın getirmiş olduğu değişime kapalılık' gibi birtakım damgalama durumlarının, bu olumsuzluğu giderek derinleştirdiğini ifade edebiliriz."

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya ise ayrımcılık yasağının Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi kapsamında kaldığını, eşitlik ilkesine aykırı sonuçların en sık ortaya çıktığı alanlardan birinin çalışma hayatı olduğunu söyledi.

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının, uluslararası hukukun en üstünde yer alan temel hukuk normu olarak kabul edildiğine dikkati çeken Özkaya, eşitlik ilkesinin hem başlı başına bir hak hem de diğer insan hak ve özgürlüklerinden yararlanabilmeye hakim temel bir ilke olduğunu dile getirdi.

"İş hukukunda eşitlik ilkesi, işverene getirilmiş bir yükümlülüktür"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da çalışan işçilere eşit davranmanın, çağdaş iş hukukun tanıdığı bir borç olduğunu vurgulayarak, "İş hukukunda eşitlik ilkesi, işverene getirilmiş bir yükümlülüktür. Anayasamızın 10. maddesi hem ayrımcılık yasağını hem de eşitlik ilkesini düzenlemektedir. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık kavramları bugün ve yarın gerçekleştirilecek çalıştayın temel konularını oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar Başpınar ise ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesinin, pek çok uluslararası insan hakları sözleşmelerinde özel olarak düzenlendiğini belirterek, "Türkiye'nin de taraf olduğu bu sözleşmelere göre herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden eşit bir şekilde yararlanma, ayrımcılığın her türüne, şiddet ve taciz uygulamalarına karşı korunma hakkına sahiptir." diye konuştu.

Çalışma hayatında ayrımcılık konusunda gündeme gelen sorunlar ile kavramsal ve içtihadi tartışmaların çeşitli açılardan ortaya konulması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, 2 gün sürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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