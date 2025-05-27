Anayasa Mahkemesi, Kadro İhdasına İlişkin Kararnamenin İptalini Reddetti

Anayasa Mahkemesi, Kadro İhdasına İlişkin Kararnamenin İptalini Reddetti
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 170 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin iptal talebini reddetti. Yüksek Mahkeme, bakanlıkların kadro düzenlemelerinin Anayasa'ya uygun olduğuna karar verdi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), bakanlık ve bağlı bazı kurumların teşkilat yapısıyla ilgili düzenleme getiren 170 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, CHP, 170 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Başvuru dilekçesinde, "idarenin bütünlüğü içerisinde yer alan, genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden kamu görevlilerinin kadrolarının ihdasına ve iptaline ilişkin hükümlerin kanunla düzenlenmesi gerektiği, kadroya bağlı olarak kamu görevlilerine yapılacak harcamaların ve ayrılacak ödeneklerin bütçeyle ilgili olduğu, CBK çıkarma yetkisinin anayasal çerçeve dışında kullanıldığı" öne sürüldü.

"Konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya uygun"

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin, Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vererek, iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin, bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının, CBK ile kurulan kamu tüzel kişiliklerinin, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların kadrolarının ihdası ve iptaline ilişkin düzenlemelerin CBK'larla yapılmasının konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya uygun olduğu yönünde karar verdiği hatırlatıldı.

Gerekçede, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığına kadro ihdasını ve Diyanet İşleri Başkanlığının merkez teşkilatında basın ve halkla ilişkiler müşavirliği kadrosuna atama yapılmasını öngören, dolayısıyla anılan kurumların teşkilat yapısıyla ilgili düzenleme getiren kurallar yönünden belirtilen kararlardan ayrılmayı gerektiren bir durum

bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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