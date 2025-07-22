Anayasa Mahkemesi, HSK Üye Seçim İptal İstemini Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.

İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.

Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.