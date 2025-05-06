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Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Görüşecek
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Anayasa Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasını isteyen dava dosyasını esastan görüşecek. Hayvan hakları savunucuları, AYM önünde toplanarak yasanın iptalini talep edecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini yarın esastan görüşecek. Hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak.

CHP, 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan ve davayı esastan görüşmeye karar veren AYM Genel Kurulu, başvuruyu yarın yapılacak Genel Kurul gündemine aldı.

Hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak

Yasanın iptalini isteyen hayvan hakları savunucuları da AYM önünde toplanacak. Sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu da AYM önünde basın açıklaması yapacak.

Kanun değişikliği, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan

sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

Ankara Barosu hukuku görüş sunmuştu

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu imzasıyla hazırlanan ve AYM Başkanlığına sunulan "Hukuku Görüş"te, yasanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Standartları'na, BM Çevre Programı'na, hayvan haklarına ilişkin uluslarararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi.

7527 Sayılı Kanun'un, yürürlüğe girdiği 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kamu yararına aykırı olan, telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açtığı ifade edilen görüşte, "Bu konuda Baromuza yapılan ihbarlar ve haricen tespit ettiğimiz vakalar mahkemenin dikkatine sunulmuştur. Kamu yararı taşımayan iptale konu yasa nedeniyle sayısını tespit edemediğimiz yüzlerce hayvan ölmüştür" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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