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Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki İptal İstemini Reddetti

Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki İptal İstemini Reddetti
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Anayasa Mahkemesi, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin CHP'nin iptal talebini reddetti ve kanunun yürürlüğe girmeye devam edeceğini açıkladı. CHP, kanunun bazı maddelerinin hayvan haklarına aykırı olduğunu savunmuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.

AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiği savunulmuştu.

Öte yandan, AYM'nin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar, yasanın iptal edilmesi yönünde eylem yaptı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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