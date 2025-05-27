Anayasa Mahkemesi, Emniyet ve Jandarma Personelinin Eleştiri Hakkını Korudu

Anayasa Mahkemesi, Emniyet ve Jandarma Personelinin Eleştiri Hakkını Korudu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin amirleri ile çalışma arkadaşları hakkında eleştirel söylemde bulunulmasının disiplin suçu olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, bu düzenlemenin ifade özgürlüğüne orantısız kısıtlama getirdiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin amirleri ile çalışma arkadaşlarının "işlem ve eylemleri" hakkında eleştirici nitelikte söylemde bulunulması halinde bunun disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Denizli 2. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (g) bendinde yer alan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemede, "Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek." ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, bunun ifade özgürlüğüne orantısız bir sınırlama getirdiği belirtildi.

AYM, söz konusu düzenlemede yer alan, "işlem, eylem" ibaresinin iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, belirtilen düzenlemede yer alan "işlem, eylem" ibaresiyle, görev içinde amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söyleme ya da yazı yazma fiilinin disiplin suçu olarak düzenlendiği aktarıldı.

Düzenlemeyle, ilgili personelin "ifade özgürlüğü" hakkına sınırlama getirildiği belirtilen kararda, bunun "demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı" bildirildi.

Kararda, "Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda onların işlem ve eylemleri hakkında söylenen olumsuz sözlerin otoriteyi zedeleyen, kurumun hiyerarşik düzenine veya işleyişine zarar veren bir unsur taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın her türlü olumsuz sözün cezalandırılabilmesine imkan tanındığı anlaşıldığından, kuralla ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." tespitine yer verildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul'da kabus dolu gece! Eğlence mekanına el bombası atıldı
Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı

Türkiye'de en çok domuz etinin satıldığı 6 ilimiz! İlk sıra şaşırttı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi

Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı

Herkes markayı soruyor! İşte FETÖ operasyonu yapılan künefe zinciri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.