Anayasa Mahkemesi, Emniyet ve Jandarma Personelinin Eleştiri Hakkını Korudu

Anayasa Mahkemesi (AYM), emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin amirleri ile çalışma arkadaşlarının "işlem ve eylemleri" hakkında eleştirici nitelikte söylemde bulunulması halinde bunun disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Denizli 2. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 8. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (g) bendinde yer alan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Başvuruda, söz konusu düzenlemede, "Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek." ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, bunun ifade özgürlüğüne orantısız bir sınırlama getirdiği belirtildi.

AYM, söz konusu düzenlemede yer alan, "işlem, eylem" ibaresinin iptaline karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, belirtilen düzenlemede yer alan "işlem, eylem" ibaresiyle, görev içinde amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söyleme ya da yazı yazma fiilinin disiplin suçu olarak düzenlendiği aktarıldı.

Düzenlemeyle, ilgili personelin "ifade özgürlüğü" hakkına sınırlama getirildiği belirtilen kararda, bunun "demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı" bildirildi.

Kararda, "Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda onların işlem ve eylemleri hakkında söylenen olumsuz sözlerin otoriteyi zedeleyen, kurumun hiyerarşik düzenine veya işleyişine zarar veren bir unsur taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın her türlü olumsuz sözün cezalandırılabilmesine imkan tanındığı anlaşıldığından, kuralla ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." tespitine yer verildi.