Anayasa Mahkemesi, DDK Düzenlemelerinin İptali İstemini Reddiyle Sonuçlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 154 numaralı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı düzenlemelerin iptali isteminin reddine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre CHP, 17 Kasım 2023 tarihli ve 154 numaralı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yer alan bazı düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurdu.

AYM, iptali istenen, "denetçilerin, kurul başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından geçici veya süreli olarak görevlendirilir." düzenlemesinin, 2024'te değiştirilmiş olması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"Kurul sekreterliğine atanan veya görevlendirilen personelin idari birimlere dağılımının, DDK Başkanı tarafından belirleneceğini" öngören düzenleme ise Anayasa'ya uygun bulunarak, iptal isteminin reddine karar verildi.

"DDK Başkan ve üyeleri ile diğer personelinin istihdam ve terfi yönünden tabi olacağı hükümleri belirleyen düzenlemenin yürürlükten kaldırılması"nın iptal istemi de AYM tarafından reddedildi. Personelin istihdamına ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılamayacağı belirtilen kararda, yeni bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de olsa Anayasa'ya aykırı düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasının, Anayasa'ya aykırı olmadığı ifade edildi.

AYM, "kurul sekreterliğine atanan veya görevlendirilen personelin idari birimlere dağılımı" hakkındaki düzenlemenin iptal isteminin de reddine hükmetti.