Anayasa Mahkemesi, CHP'li 12 Kişi Hakkındaki Görevsizlik İptali Başvurusunu Reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan dava kapsamında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin "görevsizlik" kararlarına ilişkin yasal düzenlemenin iptali başvurusunu "davada uygulanacak kural olmadığından" reddetti.

Yüksek Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "görevsizlik" kararlarına ilişkin hükmü düzenleyen maddesinin iptali başvurusunu görüşerek karara bağladı.

AYM, "davada uygulanacak kural olmadığı" gerekçesiyle, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinin başvurusunun reddine hükmetti.

Olayın geçmişi

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişi hakkında açılan davada "görevsizlik" vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermiş, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin de "görevsizlik" kararı üzerine dosya istinafa taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi ise dosyanın "asliye ceza mahkemesinde görülmesine" ilişkin kesin karar vererek, dosyayı Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ise "görevsizlik"le ilgili yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için AYM'ye başvurmuş ve davanın 4 Kasım saat 09.00'a bırakılmasını kararlaştırmıştı.