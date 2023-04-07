Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de
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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre, 6 Nisan'da yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Hasan Tahsin Gökcan'ın yeniden seçildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel