Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya'dan Pakistan'a Çalışma Ziyareti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, anayasa yargısı alanında ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Pakistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, anayasa yargısı alanında ikili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Pakistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

AYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilen Başkan Özkaya ve beraberindeki heyet; Pakistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Yahya Afridi, Pakistan Federal Anayasa Mahkemesi Başkanı Amin-ud-Din Khan, Pakistan Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar, Pakistan Başsavcısı Mansoor Usman Awan, Pakistan Yüksek Mahkeme Barolar Birliği Başkanı Haroon-ur-Rashid ve Lahor Yüksek Mahkemesi Başkanı Aalia Neelum ile bir araya geldi. Anayasa Mahkemesi Heyetinin Pakistan temaslarına Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da eşlik etti."

Anayasa Mahkemesi ile Pakistan Yüksek Mahkemesi arasında yargısal işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında diğer alanlardaki güçlü ilişkilerin yargı alanında daha da geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması için gerekli adımların atılması konusunda mutabık kalındı."

Kaynak: ANKA
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

Müzakere öncesi dikkat çeken hareketlilik! Savaş jetleri havalandı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar

FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti

3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi kan dondurdu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

Beşiktaş'tan kaçar gibi gitmişti, rezil rüsva oldu
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
İzmir'de araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu

Araçta kadını silahla öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu