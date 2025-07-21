Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Anayasanın Üstünlüğü, Demokratik Sistem İçin Temel Taş

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasanın üstünlüğü ilkesi, demokratik sistemin temel taşıdır." ifadesini kullandı.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 30. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 16 Temmuz'da "Anayasa Yargısı Yoluyla Anayasanın Üstünlüğünün Sağlanmasına İlişkin Modern Eğilimler" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

Konferansta, "Bireysel Başvurunun Dönüştürücü Etkisi ve Hukukun Anayasallaşması" başlıklı konuşma yapan Özkaya, "Anayasanın üstünlüğü ilkesi, demokratik sistemin temel taşıdır. Bir insan uzun ömürlü olmak isterse adaletli olsun. Bu durum devletler için de geçerlidir. Adaletli olmak ömrü uzatır." ifadelerini kullandı.

Özkaya, anayasaların devletlerin temel felsefesini ortaya koyduğunu, kurumsal yapısını belirleyen ve birey-devlet ilişkilerini şekillendiren kurucu belgeler olduğunu vurgulayarak, anayasa kurallarının diğer hukuk kurallarının üzerinde yer aldığını bildirdi.

Türkiye'de uygulanan anayasa yargısı modeline de değinen Özkaya, Anayasa Mahkemesinin norm denetimi ile bireysel başvuru olmak üzere iki temel denetim yoluna sahip olduğunu belirtti.

Özkaya, "Mahkememiz, bireysel başvuru kararlarıyla yalnızca bireylerin temel haklarının ihlal edilip edilmediğini denetlemekle kalmamakta, aynı zamanda kamu gücünün ve yargı organlarının hukuk kurallarını Anayasa'ya uygun yorumlayıp yorumlamadığını da incelemektedir." görüşünü paylaştı.

KKTC Yüksek Mahkemesi TÜRK-AY'a "gözlemci üye" oldu

AYM Başkanı Özkaya, Azerbaycan'daki programı kapsamında konferansın ardından Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın (TÜRK-AY) 1. Kongresi'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Özkaya, TÜRK-AY'ın, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak, ortak meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve iş birliklerini geliştirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin girişimiyle kurulduğunu anımsattı.

Anayasa yargısının artık yalnızca ulusal sınırlarda değil, evrensel hukuk normları ve uluslararası yargı içtihatları ile şekillendiğini belirten Özkaya, "Anayasa mahkemeleri ve yüksek yargı organları arasındaki işbirliği, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, bireysel hakları daha etkili korumak ve küresel çapta adaletin tesisi için kritik bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kongrede, KKTC Yüksek Mahkemesi, TÜRK-AY'a "gözlemci üye" sıfatıyla kabul edildi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi arasında süregelen işbirliğini pekiştirmek, uluslararası ve bölgesel platformlarda yeni projeler geliştirmek amacıyla ikili işbirliği anlaşması imzalandı.