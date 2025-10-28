Haberler

Anayasa Mahkemesi 13 Siyasi Partinin Mali Denetimlerini Tamamladı

Anayasa Mahkemesi, 13 siyasi partinin mali denetim sonuçlarını açıkladı. Yüce Diriliş Partisi'nin 2021 yılı, diğer partilerin ise 2022 yılı hesapları uygun bulundu.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 13 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yüce Diriliş Partisi'nin 2021 yılına, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Vatan ve Hürriyet Partisi, Emek Partisi, Doğru Parti, Merkez Parti, Sol Parti, Millet Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Memleket Partisi ve Kadın Partisi'nin ise 2022 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
