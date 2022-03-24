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Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Sedat Ağacıkoğlu - Güncel
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Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya'yı ziyaret ettiKASTAMONU Anayasa Başkanı Prof. Dr Zühtü Arslan taziye ziyaret için akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesine geldi.

KASTAMONU (İHA) - Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya'yı ziyaret etti

KASTAMONU Anayasa Başkanı Prof. Dr Zühtü Arslan taziye ziyaret için akşam saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesine geldi.

Edinilen bilgiye göre Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya ilçesinde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde 84 yaşında vefat eden eşinin dedesinin yakın akrabalarını ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu. Anayasa Başkanı Zühtü Arslan'ı ilçe Kaymakamı A.Ferhat Özen, Emniyet Müdürü Selahattin Batman cenaze evinin önünde karşılayarak hoşgeldiniz dediler.

Başkan Zühtü Arslan ve eşi daha sonra cenaze evine çıkarak aile yakınlarına başsağılğı dileklerinde bulunarak üzüntülerini ifade ettiler. Yaklaşık 1 saat cenaze evinde bulunan Anayasa Başkanı sonrasında ilçeden ayrıldı.

Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya'yı ziyaret etti

Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya'yı ziyaret etti

Anayasa Başkanı Zühtü Arslan Tosya'yı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - Güncel

Zühtü Arslan, Kastamonu, Anayasa, Cenaze, Güncel, Haberler

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