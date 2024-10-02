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Anasınıfı Öğrencileri İtfaiye Haftası'nı Kutladı

Anasınıfı Öğrencileri İtfaiye Haftası'nı Kutladı
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Seydişehir'deki anasınıfı öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi aldı ve tatbikat yaptı.

Seydişehir'de anasınıfı öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

İtfaiye personeli, öğrencilere, yangın söndürme ve kaza kırım ekipmanlarını tanıttı.

Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara, öğrencilere olası yangında müdahale ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgi verdi.

İtfaiye hortumu ile yangın söndürme tatbikatı da yapan çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Ziyaret sonunda çocuklar Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara ve itfaiye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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