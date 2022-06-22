Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu

İZMİR'de özel bir anaokuluna giden 4 yaşındaki 3 çocuk, kaybolduktan 3 saat sonra kaldırımda yürürken bulundu. Ailelerin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda iddiaya göre, yaz okuluna giden 4 yaş grubu 3 çocuğun, dün saat 11.40'ta kayıp olduğu anlaşıldı. 3 çocuğun kayıp olduğunun fark edilmesinin ardından anaokulu, çocukların bulunması için harekete geçti. Bu sırada Çay Mahallesi'nde 3 çocuğun kaldırımda tek başına yürüdüğünü gören bir minibüs şoförü durumu polise bildirdi. Çocuklar ihbarın ardından kaybolduktan 3 saat sonra bulundu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ailelerden gelen şikayet üzerine inceleme başlattı. Bu arada çocukların bulunma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.