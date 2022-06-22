Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
 - Güncelleme:
Anaokulunda kaybolan 3 çocuk kaldırımda yürürken bulundu

İZMİR'de özel bir anaokuluna giden 4 yaşındaki 3 çocuk, kaybolduktan 3 saat sonra kaldırımda yürürken bulundu.

İZMİR'de özel bir anaokuluna giden 4 yaşındaki 3 çocuk, kaybolduktan 3 saat sonra kaldırımda yürürken bulundu. Ailelerin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda iddiaya göre, yaz okuluna giden 4 yaş grubu 3 çocuğun, dün saat 11.40'ta kayıp olduğu anlaşıldı. 3 çocuğun kayıp olduğunun fark edilmesinin ardından anaokulu, çocukların bulunması için harekete geçti. Bu sırada Çay Mahallesi'nde 3 çocuğun kaldırımda tek başına yürüdüğünü gören bir minibüs şoförü durumu polise bildirdi. Çocuklar ihbarın ardından kaybolduktan 3 saat sonra bulundu.

Çocuğu kaybolan ailelerden, şikayetçi olan anne Deniz Can Sunkur, "Bize haber vermediler. Bulsalar, teslim edip konuyu örtbas edeceklerdi. Şikayetçi olduk. Paramızı verip çocuklarımızı emanet ettik. Sorumsuzluk. Hukuki anlamda konunun peşini bırakmayacağız" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ailelerden gelen şikayet üzerine inceleme başlattı. Bu arada  çocukların bulunma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title