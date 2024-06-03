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Sivas'ta Anaokulu Öğrencisi Baygınlık Geçirerek Hayatını Kaybetti

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SİVAS'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçiren Asel Sapdüzen (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS'ta eğitim gördüğü anaokulunda baygınlık geçiren Asel Sapdüzen (6), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. Asel Sapdüzen, eğitim gördüğü anaokulunda henüz bilinmeyen nedenle baygınlık geçirip yere yığıldı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sapdüzen, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asel Sapdüzen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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