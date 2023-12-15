Anaokulu öğretmeni intihar etti

Trabzon'da bir anaokulu öğretmeni, çatı katından atlayarak intihar etti. Öğretmenin cenazesi memleketi Gümüşhane'de defnedildi.

TRABZON'da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öğretmen Merve Z. için Gümüşhane'nin Torul ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan öğretmenler, veliler ve öğrenciler, aileye taziye dileklerinde bulundu. Genç öğretmen, namazın ardından Atalar köyündeki aile kabristanına defnedildi.