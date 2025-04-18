Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Hatay'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenleyerek emniyet kemerinin önemi ve yaya geçişlerinin kullanımı hakkında bilgilendirdi.
Hatay'da jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Kumlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilere akülü arabalarla eğitim veren ekipler, emniyet kemerinin önemi, yaya geçişlerinin kullanımı konularında da bilgilendirmede bulundu.
Jandarma araçlarına da binen öğrenciler, ekip araçları hakkında bilgi edindi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel