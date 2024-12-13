Anaokulu Öğrencilerine Sahil Güvenlik Eğitimi
Mersin Bozyazı'da anaokulu öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevleri ve denizlerin korunması hakkında bilgilendirildi.
Mersin Bozyazı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri konusunda bilgilendirildi.
Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozyazı İlkadım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere yaptıkları görevlerle ilgili bilgi veren ekipler, denizlerin korunması konusunda duyarlı davranılmasını istedi.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel