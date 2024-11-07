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Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği

Anaokulu Öğrencilerinden Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği
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Erzurum'da Yıldızkent Anaokulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla hastane bahçesinde balon uçurarak lösemili çocuklara moral verdi. Etkinlikte öğretmenler 'Birlikte çok güçlüyüz' yazılı pankart taşıdı.

Erzurum'da anaokulu öğrencileri, lösemili çocukların tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde bir araya geldi.

Lösemili çocukların, tedavi gördükleri servisten bakabilecekleri alanda toplanan öğrenciler, ellerindeki balonları hep birlikte bırakarak akranlarına moral verdi.

Hastane odasından lösemili çocukların izlediği etkinlikte, öğretmenler de "Birlikte çok güçlüyüz" yazılı pankart taşıdı.

Daha sonra öğrenciler, bazı hediyeler vermek için çocukların tedavi gördüğü servise çıktı.

Okul Müdürü Taner Birinci, her yıl binlerce çocuğun bu hastalıkla mücadele ettiğini hatırlatarak, tedavi gören çocuklara moral vermek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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