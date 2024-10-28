Anaokulu Öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğü Ziyareti
Afyonkarahisar'daki Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi aldı. Etkinlikte emniyet araçları tanıtıldı ve Narkotik Köpeği Kuki ile keyifli anlar yaşandı.
Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri ziyarette, polislik mesleği, trafik kuralları gibi konularda çocukları bilgilendirildi.
Öğrenciler, tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polislerin kullandığı emniyet araçlarını da keşfetti.
Ayrıca Narkotik Köpeği Kuki ile keyifli vakit geçirdiler.
Ziyarette, öğrencilere ve öğretmenlere takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından ziyaret sona erdi.