Anaokulu Öğrencileri Togg ile Geziyor

Bilecik'te 12-18 Kasım Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle anaokulu öğrencileri, Togg'la gezdirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki Mehmet Nuri Efendi Anaokulundaki etkinlikte öğrenciler, Valilik envanterindeki 3 Togg'a bindirilerek okul civarı ile İsmetpaşa Mahallesi'nde dolaştırıldı.

Organizasyonda çocuklar, ayrıca yerli otomobili yakından görme fırsatı buldu.

Öğrencilerin yerli üretime ve milli değerlere sahip çıkma bilincinin artırılmasının hedeflendiği etkinlik, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.