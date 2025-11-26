Anaokulu Öğrencileri Jandarma ile Tanıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik bilinçlendirme ve tanıtım çalışmaları kapsamında ilçedeki bir anaokulundan 25 öğrenciyi misafir etti.

Öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile bir araya gelerek jandarmanın görevleri ve çalışma alanları hakkında bilgilendirildi.

Ziyaret kapsamında trafik ve asayiş timlerine ait araçlar miniklere tanıtıldı. Bomba arama köpeği "Buz"un gösterisi çocuklardan büyük ilgi gördü.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.