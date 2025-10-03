Anaokulu öğrencileri çevre bilincini yaşayarak öğreniyor

Çankırı'da bulunan Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu öğrencilerine, çevre bilinci oluşturma ve sıfır atığın önemini anlatmak amacıyla okul bahçesinde oluşturulan alanda eğitim veriliyor.

Karataş Mahallesi'nde 152 öğrencisi bulunan anaokulunda öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulması amacıyla okul bahçesinde bazı düzenlemeler yapıldı.

Okul bahçesinde öğrencilerin tarımsal faaliyetleri yaşayarak öğrenmesi için ekolojik ve permakültür (sürdürülebilir tarım) bahçe oluşturularak, ürünler yetiştirilmeye başlandı.

Geri dönüşüm ve ileri dönüşümü anlatmak için pet şişe ve otomobil lastiğinden dikey bahçe, traktör lastiğinden havuz, tava, tencere gibi atık malzemelerden de müzik köşesi oluşturularak öğrencilerin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Okul müdürü Şule Yurdunkulu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi kapsamında okul bahçesinde bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.

Dış mekan sınıfı olarak iglo çadır kurduklarını, burada fen ve doğa etkinlikleri yaptıklarını belirten Yurdunkulu, "Çocuklarla kompost gübre yaptık. Yağmur hasadı bidonlarımızı hazırladık, lavanta bahçelerimizi diktik. Proje kapsamında yatay ve dikey bahçeler isteniyordu. Çocuklarla 5 kiloluk bidonlara çileklerimizi dikerek dikey bahçelerimizi oluşturduk. Duvarlarımızda araba lastikleri kullanarak dikey bahçeler oluşturduk." dedi.

Yürütülen çalışmalarla okula "çevre beratı" verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Yarışması'na bu yıl "Yaşayan okul bahçeleri" kategorisinde katıldıklarını ve "Çevre beratı" almaya hak kazandıklarını anlatan Yurdunkulu, "Çocuklarımızın gerçekten doğaya ihtiyacı var. Yaşadıkları ortam artık apartmanın ve parkların dışına taşmıyor. Duygusal, fiziksel, zihinsel anlamda geliştiği yaş grubu olarak düşündüğümüzde geri dönüşümü, çevre bilincini, hayvanı ve doğayı korumayı verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla tohumları fidelere dönüştürdüklerini, bunları bahçelerine dikerek domates, salatalık, soğan, mısır gibi ürünler ürettiklerini dile getiren Yurdunkulu, şunları kaydetti:

"Çocuklar öncelikle doğaya sahip çıkmayı öğrendi. Bir bitkinin nasıl oluştuğunu gördüler. Hayvanları korumayı, doğaya, çevreye saygılı olmayı, tohumdan fidana, fidandan ağaca dönüşüm noktasını takip ettiler. Bu onların bilinçsel ve duygusal anlamda çevreye dost, çevreye arkadaş çocuklar olmalarını sağladı. Burada öğrendiğiyle belki yaptığı hatada annesini düzeltmeyi öğrendi. Etrafına yardımcı olma noktasına ya da bir hayvana eziyet eden bir arkadaşına bunu yapmaması gerektiğini anlattı. Bunların okul öncesi dönemde alınması gereken en güzel davranış ve alışkanlıklar olduğunu düşünüyorum."

Yurdunkulu, tüm okul öncesi ve ilkokul binalarında yeşil alanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Taşa değil, toprağa ihtiyaçları var çocukların. Elleri toprağa, ağaca, suya değecek. Oynayarak, dokunarak öğrenecekler. Göstererek değil, yaşayarak, yaparak öğrenecekler." diye konuştu.