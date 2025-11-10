Anaokulu Öğrencileri Atatürk'ü Anmak İçin Zeytin Fidanı Diktiler

Bursa'da anaokulu öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87'nci yılında andı.

Osmangazi ilçesindeki anaokulunun öğrencileri Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolasıyla etkinlik düzenledi.

Göğüslerinde Atatürk fotoğrafları taşıyan minik öğrenciler, okul bahçesine zeytin fidanları dikti.

Okul Müdürü Ebru Ünal, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler de Bilgi Bahçem Anaokulu olarak, miniklerimizle Atatürk'ün doğaya, toprağa ve ağaca olan sevgisini yaşatmak için bir zeytin ağacı diktik. Kökleri barışın, bilgeliğin ve devamlılığın sembolü olan bu zeytin ağacı, Atamızın geleceğe bıraktığı miras gibi her yıl büyüyecek, güçlenecek. Atatürk'ün bilime, eğitime ve doğaya verdiği önem, bizim için yol gösterici olmaya devam ediyor."