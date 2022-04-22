ANAMURLU BALIKÇILAR, BARINAK İSTİYOR

MERSİN'in Anamur ilçesinde Dragon Çayı'nın denize döküldüğü bölgede tekneleri bulunan balıkçılar, çayın ıslah çalışmaları nedeniyle yer barınak sorunu yaşadıklarını belirterek çözüm istedi. Anamur'da özel teknik sahipleri ile balıkçılar uzun yıllar Dragon Çayı'nın denize dökülen bölgesine teknelerini bağladı. Ancak bu bölgede ıslah çalışması yapılmaya başlanınca teknelerini kaldırmak zorunda kalan balıkçılar, ilçeye barınak yapılmasını istedi. Islak çalışması yapılmasının çok doğru bir karar olduğunu belirten balıkçılar, kendilerine de yer gösterilmesi gerektiğini belirterek, En yakın barınak 15 kilometre uzaklıktaki Bozyazı ilçesinde. Oraya gidip gelmek hem maddi yük hem de yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Tek çözüm Anamur'a barınak yapılmasıdır dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel