Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı Mersin'de Başladı
Mersin'de bölgenin tarımsal potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı' kortej yürüyüşü ve açılış töreni ile başladı. Fuara katılan Kaymakam ve Belediye Başkanı, etkinliğin önemini vurguladı.
Mersin'de bölgenin tarımsal potansiyelini tanıtma amacıyla düzenlenen "Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı" başladı.
Bölgede yetişen tropikal ürünlerin tanıtılacağı fuarın ilk gün kapsamında kortej yürüyüşü ve açılış töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve kent protokolü de katıldı.
Fuar, 10 Kasım'da sona erecek.