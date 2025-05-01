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Anamur Kaymakamı'ndan 1 Mayıs Mesajı

Anamur Kaymakamı'ndan 1 Mayıs Mesajı
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Bozdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin önemini vurgulayarak, devletin çalışma hayatındaki iyileştirmelere dikkat çekti.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, ülkenin büyümesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için alın teri döken tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

Devletin son yıllarda çalışma hayatında önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz, işçi ve emekçilerimizin haklarının korunması ve çalışma koşullarının geliştirilmesi yönünde ciddi adımlar atmıştır. 1 Mayıs'ın ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmesi de bu değerin açık göstergesidir. Şunu unutmamak gerekir ki en kutsal kazanç, alın teriyle elde edilen helal kazançtır. 1 Mayıs da bu kutsal emeğin ve dayanışmanın simgesi olan özel bir gündür."

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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