Anamur Kaymakamı Mevsimlik Tarım İşçilerini Ziyaret Etti

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Anamur Kaymakamı Kemal Duru, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı yerleri ziyaret ederek, barınma, hijyen ve içme suyu temini gibi konularda incelemelerde bulundu. İşçilerle sohbet eden Duru, çocuklara hediyeler vererek destek verdiklerini belirtti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, bölgede çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Duru ve beraberindekiler, ziyarette, tarım işçilerinin konakladığı alanlardaki barınma, hijyen ve içme suyu temini gibi konularda incelemede bulundu.

İşçilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Duru, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Duru, ilçedeki tarımsal üretime büyük katkı sağlayan mevsimlik tarım işçilerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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