Anamur Kaymakamı Duru'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük sorumluluk taşıdını belirtti.

Basın mensuplarının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu ifade eden Duru, basının vatandaş ile devlet arasında güçlü bir köprü olduğunu kaydetti.