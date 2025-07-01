Anamur Kaymakamı Duru'dan Kabotaj Bayramı Mesajı

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Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği için önemini vurguladı. Duru, bu kanunun Türkiye'nin kara sularındaki egemenliğini ilan ettiğini belirtti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duru, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliği için tarihi ve stratejik önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'nin, bu kanunla kendi kara sularındaki egemenliğini ilan ettiğini kaydeden Duru, şu ifadeleri kullandı:

"Kabotaj Kanunu, milletimize denizlerine sahip çıkma bilinci kazandırmış, denizciliğimizin gelişmesinde ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmede önemli rol oynamıştır. Bu sayede Türkiye, kendi kara sularında söz sahibi olmuş ve denizcilik alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir."

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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