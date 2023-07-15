Anamur Kaymakamı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bozdemir, mesajında milletin birlik ve beraberliğinin en büyük güç olduğunu vurguladı ve 15 Temmuz'un ruhunun hatırlanması gerektiğini belirtti. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozdemir, mesajında sahip olunan en büyük gücün milletin birlik ve beraberliği olduğunu belirtti.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde bu ruhun hatırlanması gerektiğini aktaran Bozdemir, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.