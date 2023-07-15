Anamur Kaymakamı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bozdemir, mesajında milletin birlik ve beraberliğinin en büyük güç olduğunu vurguladı ve 15 Temmuz'un ruhunun hatırlanması gerektiğini belirtti. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.