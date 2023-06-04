Anamur'da Yolcu Otobüsü Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 14 Yaralı

MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anamur- Gazipaşa kara yolu Uçarı-Kaledran mevkisinde meydana geldi. Siirt'ten Antalya'ya giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 ASR 690 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp, dağ yamacına çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yolculardan birinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 14 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)