Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı - Haberler

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Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da yangın tatbikatı yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Hükümet Konağı'nda yargın tatbikatı gerçekleştirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Hükümet Konağı'nda yargın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaymakam Bilal Bozdemir'in koordinesindeki tatbikatta, toplantı salonundaki eğitimin ardından tatbikat gereği yangın alarmı çaldı.

Binadakiler, ekiplerin koordinesinde bahçedeki güvenli alana yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri de tatbikat senaryosu kapsamında yangına müdahale etti.

Tatbikatta katılımcılara, binadaki yangın söndürme malzemelerinin kullanımı konusunda eğitim de verildi.

AA / İbrahim Polat - Güncel

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