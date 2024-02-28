Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslere düzenlenen baskında H.S.B, A.B.D. ve S.A. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda 2 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.S.B, A.B.D. ve S.A. yakalandı.
Adreslerde 2 bin 506 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.