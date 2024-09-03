Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

MERSİN'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında adresi tespit edilen M.H.R., operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan arama, 225 adet uyuşturucu hap, 185 gram bonzai maddesi, 40 gram metamfetamin maddesi, bir adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.R., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),