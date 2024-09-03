Üye Girişi
Haberler

Anamur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap, bonzai ve metamfetamin maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MERSİN'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında adresi tespit edilen M.H.R., operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan arama, 225 adet uyuşturucu hap, 185 gram bonzai maddesi, 40 gram metamfetamin maddesi, bir adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.R., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mersin Anamur

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?
title