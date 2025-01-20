Anamur'da umre kafilesi dualarla uğurlandı

Mersin'in Anamur ilçesinde umreye gidecek 32 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Otogar Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kafileye hayırlı yolculuk dileyen İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "Sizlerden kutsal topraklarda şehitlerimiz, mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimiz ve İslam alemi için dua istiyoruz. Allah ibadetlerinizi kabul etsin." dedi.

Konuşmanın ardından umreye gidecek 32 kişi uğurlandı.