Anamur'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Törenle Açıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı hizmete girdi. Törende, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda vakfa tahsis edilen odanın yanı sıra 'Senede Bir Gün' kampanyası için gönüllü bağışlar da alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulu Başkanlığı düzenlenen törenle hizmete girdi.
İlçedeki tanıtım ve gönüllü bağış faaliyetlerini daha etkin yürütmek amacıyla vakfa, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir oda tahsis edildi.
Açılış töreninin ardından vakfın ülke genelinde yürüttüğü ve esnafın işletmesinin bir günlük gelirini vakfa bağışladığı "Senede Bir Gün" kampanyasına ilçede faaliyet gösteren bir şarküteri esnafı destek verdi.
Törene Kaymakam Bilal Bozdemir de katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel