Anamur'da Turizm Haftası Coşkuyla Kutlandı
Mersin'in Anamur ilçesinde Turizm Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşü, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle dolu bir gün geçirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Anamur Belediyesi ve Anamur Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Daha sonra Kardeş Kentler Parkı'nda devam eden etkinliklerde, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçeyi turizmde hak ettiği yere getirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. ???????
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel