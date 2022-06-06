Anamur'da telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür - Haberler

Anamur'da telefon dolandırıcılığına karşı polisten bilgilendirici broşür Anamur ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Anamur ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Güvenli Yaşam Projesi kapsamında çalışma yürüten polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak kontör, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirerek, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde polise bilgi verilmesini istedi. Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, kontör talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını ifade eden ekipler, proje kapsamında hazırlanan broşürleri dağıtıp, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi. AA / İbrahim Polat - Güncel Güncel Haberler

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