Anamur'da Sıfır Atık Projesi kapsamında resim sergisi açıldı
AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı resimler sergilendi.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, öğrencilerin Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı resimler sergilendi.
Kaymakamlıkta düzenlenen "Benim Gözümden Bak" adlı sergide, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin resimleri yer aldı.
Sergiyi gezen Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, çevre ve halk sağlığı açısından projenin önemli olduğunu kaydetti.
AA / İbrahim Polat - Güncel