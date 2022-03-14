Anamur'da sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı hediyesi - Haberler

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Anamur'da sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı hediyesi

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı hediyesi

Mersin'in Anamur ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verildi.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına çeşitli hediyeler verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Türkan Kasapoğlu, beraberindekilerle ilçedeki çeşitli sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Kasapoğlu, üzerinde Türk bayrağının bulunduğu kupa bardak ve çiçekleri doktor ve hemşirelere takdim etti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Tıp Bayramı, 14 Mart, Mersin, Anamur, Güncel, Haberler

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