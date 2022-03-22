Anamur'da ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtacak
AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 10 bin gıda paketi dağıtılacağını bildirdi.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 10 bin gıda paketi dağıtılacağını bildirdi.
Kılınç, yazılı açıklamasında, ramazan için 3 milyon liralık yardım fonu oluşturduklarını belirtti.
Çalışmanın, vatandaşların desteğiyle yapıldığını kaydeden Kılınç, "İhtiyaç sahiplerine dağıttığımız gıda paketlerinin tamamını hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla temin ediyoruz. Bu yıl yaklaşık 10 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi insanımıza ulaştıracağız." ifadesini kullandı.
Kılınç, destek olan hayırseverlere teşekkür etti.
AA / İbrahim Polat - Güncel