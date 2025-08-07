Anamur'da Polis Ekiplerinden Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Mersin'in Anamur ilçesinde, polis ekipleri Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi vererek, güvenli sürüşle ilgili önemli bilgiler aktardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü işbirliğinde Göktaş Camisi'nde düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.
Ekipler, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi ve trafik kurallarını anlattı.
Etkinlikte çocukların soruları da yanıtlandı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel