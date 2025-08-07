Anamur'da Polis Ekiplerinden Kur'an Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, polis ekipleri Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi vererek, güvenli sürüşle ilgili önemli bilgiler aktardı.

Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü işbirliğinde Göktaş Camisi'nde düzenlenen programda öğrencilerle buluştu.

Ekipler, öğrencilere meslekleri hakkında bilgi verdi ve trafik kurallarını anlattı.

Etkinlikte çocukların soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.