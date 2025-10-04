Haberler

Anamur'da Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı Düzenlendi

Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, din görevlilerinin toplumdaki rolü ve camilerin önemi vurgulandı. Programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" düzenlendi.

Anamur Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, din görevlilerinin toplumun manevi rehberi olduğunu belirtti.

Camilerin yalnızca ibadethane olmadığını dile getiren Duru, camilerde birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini ifade etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş da din görevlilerinin fedakar hizmetlerinin milletin manevi hayatına katkı sağladığını kaydetti.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan'ın da konuşma yaptığı program dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
