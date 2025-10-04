Anamur'da Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı Düzenlendi

Mersin'in Anamur ilçesinde "Peygamberimiz, Cami ve Namaz Konferansı" düzenlendi.

Anamur Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Anamur Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, din görevlilerinin toplumun manevi rehberi olduğunu belirtti.

Camilerin yalnızca ibadethane olmadığını dile getiren Duru, camilerde birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini ifade etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş da din görevlilerinin fedakar hizmetlerinin milletin manevi hayatına katkı sağladığını kaydetti.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan'ın da konuşma yaptığı program dua edilmesinin ardından sona erdi.