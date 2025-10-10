Anamur'da Otomobil Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
Mersin'in Anamur ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Erol Kanmaz'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kanmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bozdoğan Mahallesi'nde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Erol Kanmaz'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Kanmaz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel