Anamur'da Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden şehit babasına ziyaret
AA - İbrahim Polat - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit Hasan Kuş'un babası Mehmet Ali Kuş'u ziyaret etti.
Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla şehit Hasan Kuş'un babası Mehmet Ali Kuş'u ziyaret etti.
Ekipler, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş'un Akine Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Ali Kuş'a ziyarette bulundu.
Mehmet Ali Kuş ile bir süre sohbet eden ekipler, şehidin babasına çiçek ve hediye verdi.
AA / İbrahim Polat - Güncel