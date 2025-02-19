Anamur'da Öğrencilere Açık Kapı Projesi Tanıtıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü Açık Kapı Projesi hakkında öğrencileri bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Anamur Kaymakamlığı tarafından Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu ve Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte projenin amacı ve detayları anlatılırken, öğrencilere projenin internet sitesi ve 'Açık Kapı Mobil Uygulaması' da tanıtıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencilere İçişleri Bakanlığınca yürütülen Açık Kapı Projesi'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Anamur Kaymakamlığınca, Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu ve Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte öğrencilere Açık Kapı Projesi'nin amacı ve detayları anlatıldı.
Bilgilendirmenin ardından öğrencilere, projenin internet sitesi ve "Açık Kapı Mobil Uygulaması" gösterildi.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel