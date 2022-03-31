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Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Anamur'da öğrenciler kaymakamlıkta ders yaptı

Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencileri kaymakamlık binasında ders işledi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencileri kaymakamlık binasında ders işledi.

Çeltikçi ve Fatih ilkokullarının öğrencileri, öğretmenleriyle kaymakamlığı ziyaret etti.

Hayat bilgisi dersini burada işleyen öğrencilere, yönetim birimleri ve idari işleyiş hakkında da bilgi verildi.

Öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Bilal Bozdemir, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik bilgileri, pratik uygulamalarla geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Mersin, Fatih, Güncel, Haberler

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